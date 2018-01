Lichaam vermiste Remon Bruinsma (18) misschien gevonden

Zou het dan toch? In het centrum van Leeuwarden is een lichaam in het water ontdekt.

Wellicht gaat het hier om student Remon Bruinsma, die nu al een maand vermist wordt.

Het water in Leeuwarden is afgezet door de politie, waardoor ook de geplande nieuwjaarsduik niet doorgaat.

De 18-jarige Remon wordt sinds de nacht van 30 november op 1 december vermist na een avond stappen in Leeuwarden. Hij zou bij een vriend blijven slapen, maar kwam daar nooit aan.

De politie heeft al veel naar de jongen gezocht, met zowel duikers en boten, als honden en een helikopter. Helaas tot nu toe zonder resultaat. Het lichaam werd ontdekt door een voorbijganger.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: NOS.