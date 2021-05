Experts analyseren lichaamstaal Harry en Meghan tijdens interview Oprah

De ‘Ik doe niet meer mee’-campagne staat voor velen nog vers in het geheugen gegrift. Een aantal artiesten besloten dat ze niet meer mee deden met de maatregelen om corona onder controle te houden onder de hashtag #ikdoenietmeermee. Zo ook de 36-jarige Rachel Velberg, die nu met coronaklachten is opgenomen in het ziekenhuis.

Op Instagram meldt ze dat corona ‘geen grap’ is.

Super druk

Rachel Velberg komt uit Den Haag en is in de artiestenwereld bekend onder de naam MC Boogshe. Ze werd opgenomen in het ziekenhuis omdat ze ademhalingsproblemen had, maar inmiddels is ze weer thuis. Op Instagram vertelt ze hier meer over: “Het is super druk in het ziekenhuis, ze nemen niet meer zomaar mensen op. Mijn zuurstofgehalte in mijn bloed was op het randje, ze geven aan dat ik op een keerpunt zit. Of het gaat nu goed komen, of het wordt toch een opname. Ik hoop op het eerste.”

