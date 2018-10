Lichamen van 11 kinderen gevonden in plafond uitvaartcentrum

In de Amerikaanse stad Detroit heeft de politie een lugubere vondst gedaan. In het plafond van een uitvaartcentrum werden de levenloze lichamen van elf kinderen gevonden.

De politie vond de lichamen na een anonieme brief die ze kregen. Daarin stond exact beschreven waar ze de lichamen konden vinden.

Anonieme afzender

Negen van de lichamen zaten verpakt in kartonnen dozen. De andere lichamen werden gevonden in vuilniszakken. “Ze waren goed verstopt”, zo vertelt een politiewoordvoerder tegen Amerikaanse media. Wie de brief heeft geschreven? “Dat is niet duidelijk, maar hij wist hiervan. Dus misschien was het een medewerker van het uitvaartcentrum.”

De politiewoordvoerder over de vondst:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: New York Post. Beeld: iStock