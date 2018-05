Lidewij Mahler: na Moordvrouw en Flikken Maastricht vanavond voor het eerst in GTST

Lidewij Mahler heeft een mooi cv opgebouwd, waar grote producties als ‘Zwartboek’, ‘Moordvrouw’ en ‘Flikken Maastricht’ op staan. En vanaf vanavond woont ze in Meerdijk, als Marieke de Moor.

Gaat er een belletje rinkelen bij het lezen van die naam? Dat kan kloppen, want Marieke de Moor is een oude bekende in Goede Tijden Slechte Tijden: ze is namelijk de zus van Janine.

Terug uit Italië

Marieke de Moor, eerder gespeeld door actrice Nathalie Mourits, was tussen 1993 en 1995 te zien in de serie. Ze verliet Meerdijk 23 jaar geleden om met haar grote liefde Mark de Moor een nieuw leven op te bouwen in Italië.

En vanavond is ze weer terug in Meerdijk, samen met Mark. Tim Immers, die begin jaren negentig de rol van Mark de Moor op zich nam, keert daarmee ook terug in de serie. Even een opfrisser nodig? Dit waren Marieke en Mark ruim twintig jaar geleden:

Wij zien wel een gelijkenis tussen Natalie en Lidewij Mahler, maar daar moet laatstgenoemde een beetje om lachen: “We hebben allebei bruin haar, maar daar houdt het volgens mij mee op toch?”

Enthousiast en impulsief

Lidewij heeft Natalie in ieder geval niet om tips kunnen vragen voor de rol, want Natalie lijkt aardig van de aardbodem verdwenen. Toch maakt ‘de nieuwe Marieke’ zich geen zorgen dat ze de zus van Janine niet goed neer kan zetten in de serie: “Het is zo lang geleden dat Marieke en Mark in GTST te zien waren, dat ik denk ik wel echt mijn eigen draai aan het personage kan geven.”

De actrice omschrijft Marieke als een “heel puur iemand, die heel impulsief en gretig in het leven staat en alles aanpakt. Ze is onwijs enthousiast.” De actrice probeert daarom zelf ook een boel impulsieve dingen uit met het karakter. “Als er in het script staat dat ze op de bank zit, kijk ik of het niet mogelijk is om op de grond te gaan zitten.”

Opgroeien zonder televisie

Hoewel Lidewij het karakter van Marieke al goed lijkt te kennen, keek ze vroeger zelf niet naar de serie. “Ik had het programma weleens gezien, maar ik had een redelijk televisieloze opvoeding. Pas toen ik negen was kwam er een tv in huis en later toen ik op kamers ging had ik zelf ook geen tv.”

Desondanks voelde de GTST-set als dat welbekende ‘warme bad’: “Toen ik voor het eerst binnenkwam op de set was iedereen gelijk zo aardig en gedreven en wist ik gelijk dat ik het hier ontzettend leuk zou gaan vinden.”

De tijd van onbezorgdheid is voorbij

Goed nieuws voor ons: Lidewij Mahler (én Tim Immers) blijven voorlopig nog wel even plakken in Meerdijk. “Het koppel staat een heleboel te wachten”, verklapt Lidewij al.

Op de vraag wat ze graag nog als Marieke wil doen in de soap, antwoordt ze dan ook dat er door deze rol al een heleboel spelwensen uitgekomen zijn. En met de wetenschap dat in een soapserie alles, maar dan ook echt álles kan, belooft dat dus een heleboel voor de toekomst.

Kun je niet wachten tot vanavond en wil je alvast een voorproefje? Kijk dan snel mee:

Beeld: EndemolShine, ANP.