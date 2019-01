Lidewij Mahler (Marieke in 'GTST'): "Ik schrok van de kritiek op mijn rol"

De wintercliffhanger van GTST loopt niet goed af voor Marieke de Moor, de zus van Janine. Fataal, zelfs. Vanavond was te zien hoe ze haar laatste adem uitblies.

We spraken actrice Lidewij Mahler, die nu dus afscheid van haar GTST-tijd moet nemen en wier rol flink wat teweeg heeft gebracht onder de kijkers. “Ik schrok van de kritiek.”

Na zo’n acht maanden komt er een eind aan jouw tijd bij GTST. Hoe vind je dat?

“Ik vind het jammer dat het nu afgelopen is, want het was een geweldige tijd. Maar ik wist dat natuurlijk van tevoren, en mijn rol heeft een mooie boog gemaakt dus het voelt wel heel ‘af’.”

Wat een heftig eind voor Marieke. Wat vond jij daarvan, toen je voor het eerst het script las? Had je het eind misschien liever anders gezien?

“Een levenseinde van een jong iemand is altijd heftig. En in het geval van Marieke, waarvan de dood al een tijd is aangekondigd, vind ik de manier waarop ze nu overlijdt eigenlijk minder schrijnend dan het (mislukte) euthanasie-traject.”

Je hebt helaas kritiek gehad op hoe jij de rol van een jong dementerende speelde. Het zou te overdreven zijn en niet stroken met de realiteit. Wat doet dat met jou?

“Ja, er kwam even kritiek. Gelukkig was die kritiek niet op mij als actrice gericht maar meer op een niet veel voorkomend ziektebeeld bij de diagnose frontotemporale dementie (FTD). De vorm van dementie op jonge leeftijd zoals Marieke die heeft, zou er in werkelijkheid anders uitzien. Ik schrok daar natuurlijk wel even van, want ik voel me verantwoordelijk voor het personage dat ik neerzet. Deze ziekte is vreselijk en kan voor iedereen anders verlopen. Daarnaast willen we met de serie ook verhalen vertellen die overeenkomsten hebben met het echte leven, zodat deze onderwerpen bespreekbaar worden gemaakt. In dit geval draaide het niet alleen om de diagnose van Marieke, maar ook afscheid nemen van een familielid. Verder krijg ik vooral ontzettend veel en hartverwarmende complimenten.”

Welke reacties zijn je het meest bijgebleven over jouw vertolking van Marieke?

“Wat ik bijzonder vind is dat ik vaak te horen krijg dat mensen het heel ‘echt’ vinden wat ik speel. Dat zie ik als een groot compliment. En wat ik ook fijn vind is dat ik hoor dat mensen om me kunnen lachen, het grappig vinden wat ik speel.”

Nu GTST voor jou stopt, komt er vast veel ruimte voor iets nieuws. Wat zijn je plannen? Waar gaan we je terugzien?

“Op dit moment is mijn toekomst nog heel open. En ik vind het zalig! Ruimte om me te richten op bijkomen en het dagelijks leven. Waaronder een naderende verhuizing…”

Een terugblik naar het moment waarop duidelijk werd dat Marieke dementie had:

