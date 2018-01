Lidl komt met kledinglijn geïnspireerd op Meghan Markle

Sinds Meghan Markle samen is met prins Harry zijn alle ogen op haar én haar kleding gericht. Dat viel supermarktketen Lidl ook op en daarom besloten ze een kledinglijn te ontwerpen die geïnspireerd zijn op de outfits van de aanstaande Dutchess.

Maar dan wel een stuk betaalbaarder, want voor een paar euro heb je een Meghan look-a-like in je kast hangen. De casual collectie bestaat uit sjaals, shirtjes, blousjes, vesten, broeken en rokken in verschillende kleuren. Wel een béétje jammer: tot op heden zijn de stukken alleen de Britse winkels van Lidl te koop.

Een greep uit de collectie:

Bron: The Sun. Beeld: ANP, Lidl.