Lief, grappig of ontroerend: zó viert bekend Nederland Vaderdag

Vaderdag is een mooi moment om je vader extra in het zonnetje te zetten of stil te staan bij de vaders die er niet meer zijn. Ook bekend Nederland staat vandaag stil bij hun vaders.

Op Instagram komen al een hoop gezellige kiekjes voorbij.

Gabber

Freek Vonk deelt een foto met hem en zijn moeder en ‘gabber’, zoals hij zijn vader altijd noemt.

Uit de oude doos

Ook Rik van de Westelaken is de fotoboeken ingedoken.

Eerste keer

GTST-acteur Ferri Somogyl wordt verwend op zijn eerste Vaderdag.

Persoonlijke cadeautjes

Jochem Myjer kreeg een wel heel leuk cadeau van zijn kids.

Verwennerij

Ook Jan Smit kreeg een hoop leuke cadeautjes.

Filmpje

Marco Borsato: ‘‘Op Vaderdag nog even zijn stem horen…”

Dit bericht bekijken op Instagram Vaderdag… mi manchi papa 🇮🇹 Een bericht gedeeld door Marco Borsato (@borsato) op 16 Jun 2019 om 12:46 (PDT)

Alleen maar liefde

Ook Leontine denkt vandaag aan haar overleden vader.

Dit bericht bekijken op Instagram Vaderdag ♡ Leo Ruiters voor altijd in mijn hart #alleenmaarliefde Een bericht gedeeld door Leontine Borsato (@leontineborsato) op 16 Jun 2019 om 2:22 (PDT)

Ijsjes eten

De vader van Taeke Taekema met zijn kleine spruit.

Spreuk

Frans Bauer kreeg een lief briefje.

Pianoles

De pap van Chantal Janzen met Bobby op schoot.

Ontroerend

Lieke van Lexmond schreef een mooie tekst bij haar foto.

Goede vader

Rossana Kluivert zet haar man in het zonnetje.

Lieve mannetjes

Najib Amhali kreeg dit van zijn kroost.

Op de schaatsen

Waar het bij Sven Kramer allemaal begon. Zo vader, zo zoon?

Dit bericht bekijken op Instagram Where it all started #happyfathersday Een bericht gedeeld door Sven Kramer (@svenkramer) op 16 Jun 2019 om 1:56 (PDT)

Zoet

André Hazes deelt een ontzettend lief filmpje van hem en zijn zoontje.

Dit bericht bekijken op Instagram Fijne vaderdag allemaal!❤️ Een bericht gedeeld door Andre Hazes (@andrehazes) op 16 Jun 2019 om 6:25 (PDT)

Cadeaus

Nick Schilder is flink verwend op Vaderdag.

Dit bericht bekijken op Instagram 💙 #fathersday Een bericht gedeeld door Nick Schilder (@nickschilder) op 16 Jun 2019 om 12:54 (PDT)

Glimlachen

Vader zijn; volgens Jandino is het de beste baan die je maar kunt hebben.

Bron: Instagram. Beeld: ANP