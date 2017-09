Lief én verdrietig: meisje (10) appt haar overleden opa

Journalist Renate Verhoofstad heeft een prachtige tweet met de wereld gedeeld.

Ze laat zien hoe haar 10-jarige dochter op haar verjaardag stiekem de telefoon van haar moeder heeft gepakt om haar overleden opa een berichtje te sturen. Het is duidelijk dat ze nog aan hem denkt op haar verjaardag.

‘Hoi opa’

Renate schrijft bij de foto van het WhatsApp-geprek: “Dat je dochter op haar tiende verjaardag stiekem een whatsappje stuurt aan je vader, die 9mnd geleden overleed. Zó lief. En verdrietig.” Het is echt een bericht uit het hart van een kind en het ontroert velen. Renate’s bericht is al meer dan 600 keer geliket.

Dat je dochter op haar tiende verjaardag stiekem een whatsappje stuurt aan je vader, die 9mnd geleden overleed. Zó lief. En verdrietig. pic.twitter.com/LZaHFOjuhI — Renate Verhoofstad (@pastasport) 10 september 2017

Meer mensen blijken hetzelfde als de dochter van Renate te denken. Zo laten veel mensen weten dat ook zij weleens een overleden partner, geliefde, familielid of ouder een berichtje sturen via WhatsApp, ook al weten ze dat ze nooit antwoord krijgen. Of ze bellen op moeilijke momenten nog het nummer van een overleden dierbare. Al is het maar om iemands stem op de voicemail even te kunnen horen. Of omdat het dan voelt alsof je nog even met elkaar ‘kletst’.

Herinneringen

Een vrouw laat op social media weten dat je via veel providers de voicemail van een overleden persoon kan opvragen. Deze krijg je dan toegestuurd via de mail en zo kun je die voor altijd bewaren. Mooi om te laten weten aan mensen die zo’n steuntje kunnen gebruiken.

