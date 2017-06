"Ik ontmoette de liefde van mijn leven voor het eerst op zijn begrafenis"

Helen Hunter (43) leerde haar grote liefde Jack Martin (58) 2 jaar geleden via internet kennen.

Zij komt uit Engeland, hij uit Amerika. Afspreken ging dus niet zo makkelijk.

Elke dag

En dus praatten ze 2 jaar lang met elkaar over lief en leed via het internet. “We deelden onze liefde voor horrorfilms, tattoos en fotografie”, legt Helen uit. “We werden Facebookvrienden en hij schraapte al zijn moed bij elkaar om mijn nummer te vragen. Hij zei later dat hij nooit had verwacht dat ik zou antwoorden op zijn berichtje. Hij dacht dat ik te hoog gegrepen was. Maar na enkele maanden al waren we elke ochtend en avond aan het bellen met elkaar.”

Geen reactie

Vorige maand was het eindelijk zover. De 2 wilden elkaar graag in het echt zien en spraken af dat Jack naar Engeland zou komen. Ze hadden een vakantie van 3 weken gepland. Daarna zou Helen meegaan naar de Verenigde Staten, waar ze ook samen rond zouden reizen. Maar plotseling kreeg Helen geen antwoord meer op haar berichtjes. “Ik wist gelijk dat het mis was”.

Verdriet

“Een paar uur later kreeg ik een berichtje van Jacks zus Vicky met het verschrikkelijke nieuws dat hij een hartaanval had gekregen tijdens het tv-kijken. Ik was aan het winkelen met een vriendin en stormde schreeuwend uit de paskamer. De volgende dag heb ik de hele dag gehuild.” Ze wilde wel bij zijn uitvaart zijn en besloot naar Amerika toe te gaan.

De dag voor de uitvaart zag ze Jack voor het eerst. “De reis was heel emotioneel. Zijn familie wist ook alles over mij. Ze zeiden dat ze beseften hoeveel Jack en ik van elkaar hielden. Jack was altijd over mij aan het vertellen.”

