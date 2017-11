Dít is de nieuwe liefde van Joëlle Witschge (Expeditie Robinson)

Joëlle Witschge heeft de liefde gevonden.

En het is een bekende. De Expeditie Robinson-kandidaat laat weten dol te zijn op voor dj Sander Huisman.

Jawel, dat is het neefje van Henny Huisman. Eerder had ze een relatie met zanger Waylon, maar dat ging in september van dit jaar uit. Ze waren 3 jaar samen. Ze weet zeker dat dat over is: “We hebben alles geprobeerd om het te laten werken. Dus ik kan nu zeggen dat het niet meer goedkomt.” Waylon heeft inmiddels bevestigt dat hij een relatie heeft met YouTube-ster Bibi Breijman. Joëlle werkt als model.

💞 Een bericht gedeeld door Joëlle Witschge 🔥 (@joellewitschge) op 18 Nov 2017 om 8:14 PST

Iedere dag (gratis!) de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Shownieuws. Beeld: ANP