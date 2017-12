Geweldig liefdesnieuws voor Kim Kötter en Jaap Reesema

Sprookjes bestaan en wij hebben het bewijs. Jaap Reesema is op één knie gegaan voor zijn vriendin Kim Kötter op de meest romantisch mogelijke manier.

Het stel is op vakantie in Oostenrijk en het blijkt dat Jaap Reesema zijn aanzoek tot in de puntjes had gepland. Op Instagram vertelt Kim Kötter in detail hoe de avond die haar leven zou gaan veranderen verliep.

Sneeuw en rozenblaadjes

“Ineens zaten we in een koets met prachtige zwarte paarden in Kitzbühel, de zon ging onder”, begint haar post. “Ik moest na een klein uurtje uitstappen.” Wat ze daar aantrof was een groot hart van fakkels en rozenblaadjes, middenin een veld in het besneeuwde bos.

“Ik kon niet stoppen met huilen. Hij zei de allerliefste woorden en daar ging hij op zijn knieën … Mijn aanstaande man.”

Pure romantiek, zo op het nippertje in 2017. Veel geluk samen, Jaap en Kim!

