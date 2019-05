Heel leuk nieuws voor smoorverliefde Lilian Marijnissen

Afgelopen februari maakten Lilian Marijnissen en RTL-presentator Bart Nolles bekend dat ze een relatie hebben.

De twee zijn zo verliefd dat ze nu gaan samenwonen.

Van de daken schreeuwen

Dat meldde Bart tussen neus en lippen door in het programma VTBL, meldt Story. We snappen dat je dat nieuws wel van de daken kunt schreeuwen, maar toch was het niet helemaal de bedoeling. “Ik ga dit niet bevestigen of ontkennen. Lilian en ik hebben ervoor gekozen om ontwikkelingen in ons privéleven voor ons te houden”, zegt Bart tegen het weekblad.

Feyenoord-fan

De vonk sloeg over in de Kuip. Lilian is fervent Feyenoord-fan en Bart is regelmatig in het stadion te vinden als verslaggever. “Van het een kwam het ander en we hebben een paar keer afgesproken”, aldus Bart. En hoewel Bart een tikje afstandelijk spreekt over zijn kersverse verkering, spat de verliefdheid gelukkig wel van de foto af.

Dit bericht bekijken op Instagram ❤️ Een bericht gedeeld door Lilian Marijnissen (@marijnissenlilian) op 18 Feb 2019 om 10:01 (PST)

Bron: Story. Beeld: Instagram, ANP