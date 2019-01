Leuk liefdesnieuws voor tennisser Rafael Nadal

Rafael Nadal heeft met zijn verloren finale op de Australian Open misschien niet zo’n lekker weekend achter de rug, maar toch kon hij vandaag leuk nieuws bekendmaken: hij gaat trouwen met zijn grote liefde Mery.

Vandaag maakte Rafael Nadal bekend dat hij na 14 jaar verkering binnenkort in het huwelijksbootje stapt met zijn vriendin Mery. De tennisser zou zijn vriendin zo’n 8 maanden geleden tijdens een vakantie in Rome ten huwelijk hebben gevraagd. Dat hebben de twee een tijd geheim weten te houden, maar nu mag toch iedereen het weten. De bruiloft zal naar verwachting in het najaar van dit jaar plaatsvinden op Mallorca.

Bron: AD.nl. Beeld: ANP.