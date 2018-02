Dít is de reden waarom we het liefst thuis naar het toilet gaan

Veel mensen hebben er moeite mee om op vakantie, op hun werk of bij andere mensen thuis naar het toilet te gaan. Want we gaan toch allemaal het liefst gewoon thuis. Daar blijkt een verklaring voor te zijn.

Oost west, thuis best geldt in ieder geval wel voor de grote boodschap. De meeste mensen wachten liever even dan dat ze op een toilet ergens anders dan thuis gaan zitten. Dat blijkt te maken hebben met een signaal dat de hersenen afgeeft. Pas als je thuis bent geeft je lichaam dit signaal en kun je rustig naar het toilet gaan.

Signalen

Volgens onderstaande TED-talk hebben we niet alleen een buitenste sluitspier, maar ook een binnenste. De buitenste kennen we en hebben we controle over, maar de binnenste kennen we niet zo goed. De binnenste sluitspier laat makkelijk gezegd altijd wat ontlasting door en vervolgens gaat er een seintje naar ons brein of dit ontlasting is of alleen lucht. Op dat moment krijgen we wel of niet het signaal dat we naar het toilet moeten. Maar wat het brein ook kan, is inschatten of dit het juiste moment is om naar het toilet te gaan voor de grote boodschap. Als dat niet het geval is, kan de ontlasting door de hersenen, zoals zo mooi wordt gezegd in onderstaande video, ‘in de wacht’ worden gezet. Dat komt doordat de buitenste sluitspier in contact staat met de hersenen. Wanneer we later op de dag thuis zijn, zullen de hersenen uiteindelijk toch het signaal om naar het toilet te gaan geven.

Bron: Cosmopolitan.nl. Beeld: iStock.