Wat zijn ze toch leuk: dit zijn de liefste foto’s van de prinsesjes van de afgelopen 5 jaar

Dit jaar mag Willem-Alexander zich al vijf jaar lang koning van ons land noemen. De afgelopen vijf jaar was alle aandacht niet alleen gericht op het koningspaar, maar misschien nog wel meer op de prinsesjes Amalia, Alexia en Ariane.

Amalia (14), Alexia (12), Ariane (11) zagen we toen ze klein waren niet zo vaak, maar nu gaan de prinsesjes ieder jaar ook mee op Koningsdag en zien we ze regelmatig op andere feestelijke evenementen. We zien de meisjes dus echt opgroeien.

En het zijn 3 hartstikke leuke zusjes:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Beeld: ANP.