Lieke (35) zit al 13 weken thuis met coronaklachten: "Ik dacht dat het helemaal misging"

Lieke Pijnappels (35) vindt dat er meer aandacht moet komen voor de slopende nasleep bij jonge mensen die in het begin van de pandemie corona opliepen. Zijzelf is nu ondertussen 13 weken ziek en dacht zelfs een aantal keer dat het helemaal misging.

De Amsterdamse sport normaalgesproken 4 keer in de week, voelde zich tot voor kort gezond en fit en runt haar eigen reiswebsite waarvoor ze de hele wereld over reist. “Een tijd geleden beklom ik nog een berg in Sri Lanka, en nu kost douchen soms al teveel moeite.”

Zo onvoorspelbaar als de ziekte verloopt, zo grillig is in sommige gevallen de nasleep. Op 17 maart had Lieke het gevoel dat ze een voedselvergiftiging had opgelopen. Dat hield 2 dagen aan, waarna ze zich weer een dag beter voelde. Maar toen kreeg ze ineens last van brandende luchtwegen, steken en druk op de borst, hartkloppingen, benauwdheid, duizeligheid. Daarnaast had ze in totaal 7 tot 8 weken verhoging of koorts. Hoesten heeft ze daarentegen nooit gedaan. De klachten lopen dus, zoals bekend, erg uiteen.

“Ik heb inmiddels 3 keer gedacht: O wacht, nu is het echt bijna voorbij. Toen heb ik in zo’n geval 45 minuten door Amsterdam gefietst. Dat was daarvoor echt ondénkbaar.” Maar de klachten kwamen daarna dubbel zo hard terug. “Elke dag is anders. De ene dag denk je dat je er bovenop bent en ga je het hele huis schoonmaken, de andere dag lig je weer op de bank en is zelfs appen of bellen nog teveel.” Besmettelijk is Lieke niet meer: het OLVG Oost heeft haar verzekerd dat ze het virus na 4 weken niet meer kon overdragen op anderen.

Vergeten groep

Een erg frustrerend en wanhopig gevoel. In de Facebookgroep ‘Corona ervaringen en langdurige klachten!‘ vond Lieke herkenning. Zoals de naam al doet vermoeden, worden hierin ervaringen gedeeld en steun bij elkaar gevonden. Want omdat Lieke en vele anderen in de beginfase van de pandemie ziek werden, zijn ze niet getest. “Op dat moment werden waren die coronatests alleen nog maar beschikbaar voor mensen die in het ziekenhuis opgenomen werden. En een coronatest is eigenlijk alleen maar betrouwbaar in de eerste of tweede week.” Momenteel is Lieke in afwachting van de resultaten van de antistoffentest en de uitslagen van een longfunctietest en een longfoto.

“Om die antistoffentesten is heel veel te doen momenteel. Ze zijn wel nauwkeurig, maar niet sensitief genoeg. Dat betekent dat als je heel ziek bent geweest, je heel veel antistoffen aanmaakt. Dan slaat zo’n test aan op positieve antistoffen. Als je een ‘mild’ verloop hebt gehad, want laat ik duidelijk zijn: het virus is allesbehalve mild, maak je minder antistoffen aan. Daardoor worden alsnog heel veel mensen die langdurig ziek zijn, negatief getest. Die vallen tussen wal en schip.”

Niet serieus genomen

“Als je dus in het begin ziek bent geworden, heb je dus èn geen coronatest gehad, èn is de kans groot dat je negatief test op antistoffen terwijl je dus wel het virus hebt doorgemaakt. Dat maakt het heel frusterend voor bijvoorbeeld mensen die in loondienst werken en met een bedrijfsarts te maken hebben. Zij worden op zo’n moment niet serieus genomen. En daar komt natuurlijk ook het onbegrip van de omgeving bij.”

Druk op de borst

Lieke kan het virus niet met een heftige griep vergelijken. “Mild is niet de goede term. Ik heb meerdere malen gedacht dat ik de volgende dag niet ging halen door benauwdheid, hartkloppingen en heftige steken en druk op de borst. Vorige week, in de twaalfde week, ben ik zelfs nog opnieuw ’s nachts naar de spoedeisende hulp gebracht. Om dit te kaderen: ik heb 1 keer eerder in mijn leven de spoedeisende hulp gebeld en werd toen meteen opgenomen omdat ik ernstige knokkelkoorts bleek te hebben.”

In de tijd dat ze ziek is, heeft er 2 keer een zorgverlener in een ‘marsmannenpak’ in huis gestaan. “Een hele rare ervaring, maar ik heb gelukkig een goede huisarts die het heel serieus neemt.” Niet iedereen denkt zo: Lieke vertelt dat velen in de Facebookgroep klagen dat ze met hyperventilatie- of maagklachten door de arts naar huis worden gestuurd. Terwijl het voor henzelf wel duidelijk is dat het om de vage nasleep van het virus gaat.

Lieke heeft geen idee wanneer ze er weer bovenop is. Maar als het moment eindelijk daar is, heeft ze een grote fles champagne klaarstaan. “Elke keer denk ik: nog 2 weken, dan kan-ie open, maar dan komt er weer een terugval. Dus ik wacht nu 3 weken tot ik echt weer oké ben, en dan ga ik er enorm van genieten met mijn vriendinnen.”

