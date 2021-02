Lieke (61) neemt geen coronavaccin: “Mensen noemen me egoïstisch”

Stukje bij beetje wordt Nederland gevaccineerd. Maar niet iedereen staat hierom te popelen. De 61-jarige Lieke* is een van die mensen die het coronavaccin liever niet neemt. Mensen noemen haar een egoïst. Maar zij heeft zo haar redenen om zich niet te laten vaccineren. “Ik ben bereid de risico’s te accepteren.”

Lieke: “Sommige mensen noemen me egoïstisch omdat ik het coronavaccin niet wil nemen. ‘Dan kun je profiteren van alle mensen die het vaccin wel hebben genomen’, wordt er gezegd. ‘Lekker makkelijk’. Maar zo zie ik dat niet. Ik vind het geen makkelijke keuze om te nemen. Ik loop veel risico’s door het vaccin niet te nemen. Maar ik ben bereid om die risico’s te accepteren.”

“Ik heb talloze redenen om het coronavaccin niet te nemen. Mijn gezondheid, bijvoorbeeld. De meeste mensen die op de IC belanden, hebben een slechte gezondheid of zijn heel oud. Dat geldt niet voor mij. Officieel behoor ik tot de risicogroep omdat ik een aantal jaar geleden een herseninfarct heb gekregen. Maar sindsdien neem ik mijn gezondheid juist serieuzer dan ooit. Ik beweeg genoeg, rook en drink niet, heb geen overgewicht, ik neem dagelijks supplementen in en zorg daarmee goed voor mezelf. Ik versterk mijn immuunsysteem dus zover dat kan. Nee, ik ben niet immuun voor het coronavirus. Maar de mensen die een vaccin nemen zijn dat ook niet, als ik goed lees wat erover geschreven wordt. En we kunnen allemaal ook overlijden aan een andere ziekte dan corona. Daarbij is er nog zo veel onbekend over het vaccin en de langetermijn effecten ervan. Ook de snelheid waarmee het vaccin gefabriceerd is, zonder het doorlopen van alle normale testfases, baart me zorgen.”

Grenzen verleggen

“Daarbij speelt mijn levensloop een belangrijke rol. Ik heb veel emotioneel misbruik meegemaakt in mijn jeugd en later in mijn lange relaties. Hierdoor herken ik wanneer er misbruik van me wordt gemaakt en wanneer er sprake is van een dubbele agenda. Dat gevoel krijg ik bij deze situatie. De manier waarop we als maatschappij worden behandeld op dit moment, bevalt me niet. Communisme met een democratisch sausje, noem ik het. Een jaar geleden verklaarden we iedereen die sprak over mondkapjes, afstand houden en een avondklok voor gek. Maar sinds het begin van deze crisis is ons een enorme angst aangepraat waardoor we continu onze morele grenzen verleggen. Inmiddels blijven we allemaal – op straffe van een boete – keurig binnen na 9 uur ’s avonds. Datzelfde geldt voor het sluiten van de horeca, het dragen van mondkapjes, het houden van afstand. We gaan er steeds meer in mee.”

Angst

“Maar waarom? Angst is een slechte raadgever, wordt er altijd gezegd. En toch laten we ons nu allemaal leiden door angst. Angst om ziek te worden, angst om naasten te verliezen en angst om dood te gaan. Deels snap ik dat. Ik vind het leven ook fantastisch. Maar een vaccin is voor mij niet de oplossing. Wel is dat het accepteren dat de dood bij het leven hoort.”

Risico’s

“Gelukkig support mijn directe omgeving me in die keuze. Maar daarbuiten en op internet zie ik veel lelijke reacties. Dat vind ik naar. Ja, ik neem risico’s door het coronavaccin niet te nemen. Ik loop het risico om toch corona te krijgen en te overlijden. Ook neem ik het risico om buitengesloten te worden. Van reizen, uit eten gaan, van het omgaan met bepaalde mensen. Maar die risico’s wegen minder zwaar voor mij dan het nemen van een vaccin waarvan ik de langetermijneffecten niet weet. Daarom kies ik in dit geval voor mezelf. Ik kies ervoor mijn laatste grens niet over te gaan. Ik kies ervoor een waardig en autonoom leven te leiden zolang dat kan. Zonder me te laten leiden door angst. En zonder dat de overheid of anderen me vertellen wat ik moet doen. En ik zou het waarderen als anderen dat gewoon kunnen respecteren, net zoals ik hun keuze respecteer om het vaccin wel te nemen.”

