Lieke (22) zag een dode kat liggen en bevrijdde 4 kittens uit de buik

Wat een heldendaad: Lieke Elberse (22) zag een dode kat in de berm liggen en redde vier kittens uit de buik van de overleden moederpoes.

Toen Lieke een rondje aan het hardlopen was, zag ze een kat in de berm liggen. “Ik ging ernaartoe om te kijken of het dier dood was”, vertelt ze aan Editie NL. “Toen ik dichterbij kwam zag ik dat de ingewanden buiten haar lichaam lagen.”

Gered

Lieke is dierenartsassistente en zag dat de baarmoeder nog wel bewoog. Dat kon maar één ding betekenen: er zaten nog levende kittens in de buik. “Ik had niets bij me, dus heb de baarmoeder opengesneden met mijn nagels. Er zaten vier kittens in. Ik heb ze eruitgehaald, drooggemaakt en gestimuleerd om adem te halen. De navelstrengen heb ik afgescheurd.”