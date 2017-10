Zó zag Lieke van Lexmond eruit toen ze 7 jaar oud was

Lieke van Lexmond blikt terug. Op social media deelt ze een schattige kinderfoto van zichzelf. Het grappige: ze is écht niets veranderd.

Op Instagram deelt Lieke een heel lief kiekje waar ze bij schrijft: “Eigenlijk niets veranderd…” Dat heeft ze goed omgeschreven, want je ziet duidelijk dat het Lieke is, ook al is ze hier zoveel jaar jonger.

Eigenlijk niets veranderd…. #miniMe #7jaaroud Een bericht gedeeld door Lieke van Lexmond (@liekevanlexmond) op 20 Okt 2017 om 12:25 PDT

Ben er klaar voor, mag vanavond wederom de #EliteModelLook presenteren. Mijn jurk is van @winonah_official en de laarzen zijn van @azzedinealaiaofficial ❤️❤️❤️ Prachtige avond met 20 knappe finalisten…. @beursvanberlageofficial @eml_nederland styling @jettekevanlexmond Een bericht gedeeld door Lieke van Lexmond (@liekevanlexmond) op 14 Okt 2017 om 11:05 PDT

Bron: Instagram. Beeld: ANP.