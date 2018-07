Lieke Martens bevestigt nieuwe relatie met een verliefde foto

Er werd al druk gespeculeerd, maar de voetbalster bevestigt het nu zelf: Lieke Martens (25) en Benjamin van Leer (26) zijn tot over hun oren verliefd.

Al eerder werden de twee door de oplettende volgers op Instagram samen gespot op een balkon. Bij de nieuwe foto die Lieke donderdag deelde waarop de tortelduifjes te zien zijn, schrijft de Nieuw-Bergense voetbalster van FC Barcelona dan ook: “Het strand is beter dan een balkon.”

Vrijgezel

In maart dit jaar maakte Lieke Martens bekend dat haar relatie na zeven jaar op de klippen was gelopen. Tijdens haar transfer van het Zweedse Rosengard naar FC Barcelona verhuisde Martens naar Spanje. Daar eindigde ook de relatie voor tussen Lieke en Kevin, zo leek het.

Benjamin

Maar gelukkig heeft Lieke het liefdesgeluk weer gevonden in Benjamin van Leer, de reservedoelman van Ajax. Hij plaatste dezelfde foto op zijn Instagram, met het bijschrift: “Ja, het was mijn balkon. Anyway, nu mag het weer rustig worden.”

The beach is better than a balcony🤪❤️ Een bericht gedeeld door Lieke Martens (@liekemartens) op 5 Jul 2018 om 5:38 (PDT)

