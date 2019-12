Lieke van Lexmond ziet er fantastisch uit in prachtig badpak

Lieke van Lexmond en haar man Bas van Veggel hebben genoten van een heerlijke vakantie in Colombia. De presentatrice deelt de jaloersmakende vakantiefoto’s op Instagram.

Het ziet er allemaal prachtig uit, maar de echte uitschieter is toch wel de foto waarop Lieke als een godin uit de zee rijst in een beeldschoon badpak. Dat doet ons spontaan weer verlangen naar lome zomerdagen aan het strand.

Advertentie

Droomweek

“Wat was dit een droomweek in Colombia. Slapen in een boomhut, in bad boven de bomen, magic. Nu weer heerlijk naar onze liefste mannetjes toe… home sweet home”, schrijft de presentatrice. Jaja, wrijf het er maar in.

Droom je ook van zo’n knap pak? Dit zijn onze favorieten:

Bron: Instagram. Beeld: ANP