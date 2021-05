Lieke van Lexmond gaat voor blond en iedereen is rázend enthousiast

Vrolijk nieuws op deze Pinkstermaandag. Kimberley Klaver is door haar partner Michel van den Bergh ten huwelijk gevraagd. Op Instagram deelt de actrice een romantisch videoverslag van het aanzoek én een lieve foto.

Michel heeft zijn lief vorige week op een prachtige manier ten huwelijk gevraagd.

De twee zijn sinds 2018 een setje, nadat de relatie van zowel Kimberley als Michel stuk was gelopen. In juli 2019 verwelkomde het stel zoontje Julius Laurens Alexander. De kleine man kwam een maand eerder dan verwacht. “Hij heeft nog wat extra ondersteuning nodig, maar hij is sterk en doet het supergoed. Zo trots op deze kleine sterke man”, schreef Kimberley destijds bij een foto van de pasgeboren kleine spruit. Vriend Michel had al drie kinderen.

Huwelijksaanzoek

En nu heeft Michel zijn Kimberley dus ten huwelijk gevraagd, op een bijzondere locatie. Het aanzoek vond plaats in het ouderlijk huis dat de overleden vader van Kimberley heeft gebouwd. “Zo voelde het alsof hij er toch bij was”, schrijft ze bij de lieve beelden.

In de video zien we het begin van het romantische aanzoek. Kimberley loopt met zoontje Julius op haar arm haar ouderlijk huis binnen en is compleet verrast. “Is dit voor mij?!”, roept ze uit. De kinderen van Michel strooien rozenblaadjes en er klinkt live muziek terwijl Kimberley richting de tuin loopt. Daar staat Michel op haar te wachten. En dan houdt de video helaas op.

Kimberley Klaver zegt ‘ja’

“Ik geloof in de liefde en blijf altijd in de liefde geloven. En dus zeg ik vol overtuiging ‘ja’. Tegen de vader van mijn zoon, tegen mijn lieve bonuskindjes die zo goed en lief meegeholpen hebben met deze verrassing. ‘Ja’ tegen mijn fijne schoonfamilie die mij vanaf het begin met liefde en warmte hebben ontvangen en er altijd voor ons zijn. ‘Ja’ tegen een lifetime samen, want daar gaan we voor. Yes I do tegen mijn toekomstige man, Michel.”

Bron: Instagram Kimberley Klaver. Beeld: Brunopress