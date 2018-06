O, de nostalgie: Lieke van Lexmond deelt kiekje van reünie met déze GTST-acteur

Lieke van Lexmond houdt er een bewogen soapleven op na met haar ‘GTST’-personage Charlie Fischer. Nick Sanders (acteur Christophe Hadad) is daar niet uit weg te denken.

Daarom is een kiekje dat Lieke vandaag op Instagram deelt ook nostalgie ten top. Ze lacht met Christophe in de camera. “Lekker bijkletsen”, schrijft de actrice en presentatrice erbij.

Verlamming en miskraam

Charlie en Nick hertrouwden in de serie tot twee keer toe. Charlies verlamming, Nicks onvruchtbaarheid (maar later bleek hij tóch kinderen te kunnen krijgen), een miskraam en uiteindelijk hun zoontje Valentijn: het stel kreeg het flink te verduren. Helaas hield hun huwelijk niet stand en zijn zowel Charlie als Nick al een poosje uit de serie.

Terug naar Meerdijk?

Gelukkig wordt er onder de foto net zo nostalgisch en hoopvol gereageerd als wij ons voelen. “Nick en Charlie, wat zou het heerlijk zijn die 2 weer terug te zien in GTST“, verzoekt iemand. Een ander: “GTST was veel leuker met jullie erin.” De kans dat de twee terugkeren, is niet geheel ondenkbaar. Beiden leven namelijk nog; Charlie emigreerde naar Curacao en Nick moest twintig jaar de gevangenis in voor ontvoering en het stichten van brand. Tsja, in de wereld van soaps en vooral GTST, kan natuurlijk álles gebeuren…

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Instagram. Beeld: ANP

Dít koppel keerde onlangs ook al terug in GTST:

Dol op nostalgie? Dan sta je vast ook te trappelen voor The Adams Family de musical: