Lieke van Lexmond laat babyzoontje dopen in designerjurkje met bijzonder detail

Lieke van Lexmond en haar man Bas vierden gister de eerste verjaardag van zoontje Zef. Het was een dubbel zo bijzondere dag, want het jongetje werd ook gedoopt. En niet in de minste kledij.

Op Instagram deelt Lieke foto’s van de doop. “Vandaag ben je alweer 1 jaar geworden en ‘in en met’ enorm veel liefde gedoopt”, schrijft Lieke bij foto’s van de doop op Instagram. “Papa en mama zullen er altijd voor jou zijn, engel.”

Jan Taminiau

Lieke liet speciaal voor de gelegenheid niemand minder dan Jan Taminiau de kleding maken – een van de favoriete ontwerpers van koningin Máxima. Kleine Zef straalde dus in een custom made doopjurkje van de ontwerper. Bijzonder detail: op de borst staat ‘Zef’ geborduurd.

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Instagram. Beeld: Instagram, Brunopress

Libelle TV babbelde met Lieke van Lexmond toen ze nog zwanger was van Zef:

Baby op komst of op zoek naar een kraamcadeautje?