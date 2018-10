Lieke van Lexmond deelt foto van haar ouders met een prachtige ode

Het is feest bij de familie van Lexmond, want Lieke’s ouders zijn vandaag 42 jaar getrouwd. De presentatrice zet haar vader en moeder daarom in het zonnetje met een lieve boodschap.

“Vandaag zijn mijn allerliefste ouders 42 jaar getrouwd. Ze zijn mijn grote voorbeeld, pure symbiose. Samen maken ze elkaar zoveel sterker, ze vangen elkaar op waar het nodig is en laten elkaar vliegen waar dat kan”, schrijft Lieke bij het portret op haar Instagram-pagina. “Ze hebben mij altijd laten zien dat je elkaar opnieuw kunt ontdekken zonder elkaar kwijt te hoeven raken, je oprecht verliefd kunt blijven na zoveel jaren samen. Dat de liefde verdiept en die onvoorwaardelijkheid de allermooiste basis is voor magische momenten.”

Niet in woorden uit te drukken

“Dankjewel liefste pap en mam, jullie puurheid en liefde laat alles en iedereen stralen en ik wens dat ik daar nog heel lang getuige van mag blijven”, vervolgt ze. “Mijn houden van is niet in woorden uit te drukken, jullie hebben mij het leven gegeven en de meest geweldige fundering en het vertrouwen in het heldere van de wereld. Het zien van schoonheid in alles om ons heen.”

Gezin

Zelf stapte Lieke in 2016 in het huwelijksbootje met vastgoedhandelaar Bas van Veggel, met wie ze in september 2014 haar eerste kind kreeg: Vik Barthlémy. In april 2017 kreeg het stel nog een zoon, Zef.

Bron: Instagram. Beeld: ANP