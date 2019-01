Lieke van Lexmond vertelt over heftige operatie die ze vorig jaar heeft gehad

Lieke van Lexmond (36) heeft vorig jaar een pittige operatie moeten ondergaan. Daarbij is de helft van haar schildklier weggehaald.

Dit vertelde Albert Verlinde woensdagavond in 6 Inside.

Goedaardig

Volgens Albert kreeg Lieke veel opmerkingen over littekens in haar nek. Daarom wilde ze nu haar verhaal doen. “Ze kreeg een bult in haar nek, waarvoor ze naar het ziekenhuis is gegaan”, legt Albert uit. “Daar kwamen ze erachter dat het goedaardig was, maar dat een ingreep noodzakelijk was. Bij de operatie is de helft van haar schildklier weggehaald.”

Gelukkig is Lieke goed hersteld van de operatie. Wat een opluchting voor haar, haar man Bas en hun zoons Vik en Zef.

Dr. Rutger legt uit wat de symptomen van een schildklierprobleem zijn:

Bron: Nu.nl. Beeld: ANP

