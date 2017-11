Lies Visschedijk: "Ik wil heel graag dat iedereen blij met me is"

Het is een hoop geregel voor actrice Lies Visschedijk (43): onregelmatig werken en in haar eentje twee kinderen opvoeden. Soms zit er dan ook niets anders op dan te accepteren dat het niet gaat zoals het moet. “Maar de zomervakantie hè, die had ik heel goed geregeld.”

Schrijfster en regisseur Nora Ephron deed, als ze met vrienden moest wachten in een restaurant, soms een spelletje waarbij iedereen zichzelf in vijf woorden moest karakteriseren. Dat schijnt in iedere fase van je leven anders te zijn. Laten wij dat ook eens doen: hoe zou jij jezelf op dit moment in 5 woorden willen beschrijven?

“Moeder. Twijfelend. Geliefde. Acteur. En toch ook: bevoorrecht.”

Moeder is het eerste wat bij je opkomt is.

“Dat is nu ook het belangrijkste. Als je het in je eentje moet doen, moet je vol aan de bak. Het kan niet anders. Voordat Marc stierf, was ik toch een beetje de vrouw die op zondag het vlees sneed. En toen moest ik ineens het diepe in. Het gaat niet altijd vanzelf, maar ik heb geleerd dat ik me er helemaal aan moet overgeven.”

Is het alleenstaand moederschap iets waarin je groeit?

“In het begin vond ik de ochtenden waarop ik de jongens aangekleed en gevoed naar school moest zien te krijgen het allerlastigst. Tegenwoordig heeft iedereen bij mij om half acht gegeten en zijn kleren aan. Dus ja, ik groei er gelukkig wel in. Daarnaast krijg ik ook veel hulp. Mijn schoonfamilie staat altijd voor me klaar en ik heb deels bewust, deels onbewust een aantal mannen om ons heen verzameld die zich om de jongens bekommeren. Marcs beste vriend heb ik gevraagd om een soort peetoom voor hen te zijn. Hij eet iedere week wel een keer met ons mee en de jongens komen vaak bij hem over de vloer. En dan is er Maarten, een goede vriend van mij, die ze vaak meeneemt om stoere dingen te doen. Ze gamen met hem, gaan met hem naar Star Wars en mogen een rondje mee op zijn motor. Het is kennelijk ook heel vet om door Maarten uit school te worden gehaald. De jongens gaan verder regelmatig logeren bij Marcel, een andere vriend. Ik ben heel blij met die mannelijke rolmodellen in hun leven, naast hun opa’s en ooms. Ze moeten mannen om zich heen hebben van wie ze zeker weten: die gaan niet weg. Maar het blijft een klus, dat alleenstaand moederschap. Het lukt het ene moment ook beter dan het andere.”

Wat vind je moeilijk?

“Het kan me weleens aanvliegen dat ik ‘s avonds niet vaak meer iets leuks voor mezelf doe. Het is nu meestal: thuiskomen, eten klaarmaken, de keuken opruimen, de jongste in bed leggen met de hele voorleescaroussel erbij, daarna wil de oudste praten over zijn dag. Als hij eenmaal in bed ligt, is het rond tienen en ben ik niet meer tot veel in staat. Maar soms wel en dan denk ik: ik wil ook weleens wat! Een fijn boek lezen, vrienden zien. Twee jaar geleden besloot ik om gitaar te leren spelen. Ik vond een goede gitaarleraar, kocht een mooie gitaar. De eerste maand was ik fanatiek aan het studeren, maar toen moest ik een les afzeggen. En daarna nog een en toen weer een. Op een gegeven moment durfde ik geen nieuwe afspraak meer te maken. Sindsdien staat er een gloednieuwe gitaar in de kamer verwijtend naar me te kijken. Dat soort dingen. Ach, de avonden met vrienden, de goede boeken en het gitaarspelen komen waarschijnlijk wel weer als deze storm is geluwd.”

Het volgende woord op jouw lijstje: twijfelend.

“Ik twijfel voortdurend: of ik het allemaal wel goed doe, of ik niet iets heel belangrijks vergeet, over mijn tekortkomingen, kwaliteiten en inzet. Die twijfel hoort bij mij en bij mijn situatie, dus die probeer ik maar een beetje te omarmen. Maar dat is best moeilijk als je een pleaser bent, zoals ik, dan wil je heel graag dat iedereen blij met je is. Ik zou graag de perfecte moeder, vriendin, partner en collega willen zijn, maar dat is te veel om te behappen. Daarom zal ik moeten accepteren dat ik niet altijd voldoe. Ik vergeet verjaardagen, afspraken, ik ben mijn sleutels kwijt. Laatst was ineens mijn winterjas weg en toen ik dan maar een nieuwe kocht, was die ook meteen weer verdwenen! Ik zie zelfs kans om schoenen te verliezen. Er is maar één oplossing, ik weet het: er een beetje blijmoedig en met mededogen naar kijken en er wanneer mogelijk maar om lachen. Dat lukt de ene keer beter dan de andere.”

Interview: Liddie Austin. Fotografie: Dafne Ederveen