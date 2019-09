Het lieve bewijs dat Olcay en Ruud weer aan het daten zijn

Love is in the air! Oké vooruit, ze doen het ‘rustig aan’, maar dat de liefde langzaamaan weer opbloeit tussen Olcay Gulsen en Ruud de Wild is een feit. Na drie maanden zijn de twee weer aan het daten.

Deze té lieve foto is daarvan het bewijs.

‘Hè, hè’

‘Coffee & Ruud de Wild’; het is alles wat Olcay nodig heeft om het weekend goed te beginnen. Onder de schattige selfie die ze zaterdagochtend op Instagram plaatste, stromen de lieve reacties binnen. Fans vinden het fantastisch de twee weer samen te zien. “Jullie zijn leuk saampjes”, reageert iemand. “Hè, hè”, grapt een ander. Patty Brard schrijft: “Fijn schat!” en ook Rossana Kluivert stuurt hartjes. Zie je wel: love is in the air!

Dit bericht bekijken op Instagram coffee & @ruuddewild Een bericht gedeeld door Olcay Gulsen (@olcay) op 14 Sep 2019 om 12:20 (PDT)

Bron: Instagram. Beeld: ANP, Instagram