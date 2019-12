Kate Middleton deelt heel lieve foto van prins William en de kinderen

Wát een plaatje! Kate Middleton deelt op Instagram een hartverwarmend kiekje dat ze zelf heeft geschoten van prins William en hun 3 kinderen.

Op de zwart-witfoto is te zien hoe William een kusje geeft aan zijn jongste zoon, prins Louis, terwijl prinses Charlotte en prins George ondeugend in de camera kijken.

Advertentie

Fotografie

Bij de foto op Instagram staat dat het kiekje eerder dit jaar was geschoten door Kate Middleton zelf. Kate heeft een grote passie voor fotografie. Ze overwoog een tijd geleden nog een carrière in de fotografie, maar helaas heeft ze deze droom op moeten geven toen Kate en William in oktober 2010 hun verloving aankondigden. Sindsdien heeft ze haar handen vol aan haar taken als hertogin van Cambridge.

Maar Kate vindt het nog steeds hartstikke leuk om haar eigen gezin op de foto te zetten en wát een mooie en lieve foto is het dit keer weer geworden:

Prins William baalt dat zijn vader weinig tijd heeft voor zijn kleinkinderen:



Meer lezen over het (Brits) koningshuis? Bestel hier Libelle Royal:

Libelle Royal: Koninklijk jaar in beeld €7,95 Bestel hier

De mooiste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Instagram. Beeld: Getty Images