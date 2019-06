'Lieve Mona' Loek Kessels op 87-jarige leeftijd overleden

Loek Kessels, bekend van haar rubriek Lieve Mona in weekblad Story, is woensdag overleden.



De dochter van Loek Kessels heeft het verdrietige nieuws bevestigd aan De Telegraaf. De schrijfster is 87 jaar geworden.

Afscheid

Loek Kessels maakte op 8 juni in een afscheidsbericht op Facebook bekend dat ze waarschijnlijk nog maar een week te leven had. “Ik wil niet zomaar ‘in de lucht’ verdwijnen zonder afscheid te nemen van al diegenen die me zo vaak een glimlach hebben bezorgd of een fijn gevoel van herkenning”, schreef ze in dat bericht. “Als ik er niet meer ben, als ik ben waar het leven is verstild, weet dan dat een deel van mij je nooit verlaat.”

Icoon

De schrijfster maakte bijna 25 jaar de adviesrubriek Lieve Mona en werd een icoon. Ook mensen die het tijdschrift niet lazen, wisten wie zij was. Ze beantwoordde in haar carrière duizenden brieven met persoonlijk vragen over relatieproblemen, gezondheidsklachten en groot en klein leed. In de tijd vóór sociale media voelden mensen zich door Mona gehoord en gesteund.

Moeilijk leven

Marie Louise ‘Loek’ Kessels-Brandt werd op 10 maart 1932 geboren in Amsterdam. Haar vader overleed toen ze 17 jaar was, waarna haar moeder aan de drank raakte en haar mishandelde. Kessels moeder zou in de Tweede Wereldoorlog een dubbelspion zijn geweest. In het boek Een kusje op je ziel schreef Loek over haar moeilijke leven met een verslaafde moeder.

Bron en beeld: ANP.