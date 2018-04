‘Liever geen dikke mensen bij erewacht dodenherdenking’

Dikke mensen zijn tijdens de dodenherdenking op de Waalsdorpervlakte niet meer welkom in de erewacht. De Vereniging Erepeleton Waalsdorp vindt het namelijk geen gezicht als er op 4 mei vrijwilligers bij het monument staan, die bijna uit hun tenue knappen.

Volgens de vereniging zijn er afgelopen jaren veel klachten gekomen over mensen met een fors postuur die rond het monument en de klok staan. Zij krijgen daarom dit jaar een andere taak.

Helpen in catering

Bas Jongeneel is een van de vrijwilligers die te horen heeft gekregen dat hij iets anders moet gaan doen, vanwege zijn postuur. Hij is woedend over het besluit. ‘Wat is een te fors postuur? Ik krijg een andere taak. Ik moet gaan helpen in de catering. Ik weet alleen niet of dat een goed idee is voor iemand met een fors postuur,’ zegt hij tegen Omroep West.

Discriminatie

Ook de vrouw van Bas, Fransisca, is erg verbaasd over het besluit van de organisatie. ‘In Nederland mag je niet discrimineren, maar juist een vereniging die onze oorlogshelden herdenkt, zet mensen met een in hun ogen wat dikkere buik weg.’

Respect uitstralen

Volgens het bestuur van de Vereniging Erepeloton Waalsdorp ‘oogt het gewoon niet mooi’ als er dikke mensen in de erewacht staan. ‘Mensen met een fors postuur leiden af’, zegt secretaris Wendy Broer. ‘Dat is niet de bedoeling want het erepeloton moet respect uitstralen.’

Bron: Omroep West. Beeld: ANP/Facebook