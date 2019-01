Volle lift in Gronings ziekenhuis stort 6 verdiepingen naar beneden

Niet voor niets zijn sommige mensen doodsbang voor liften. In het Universitair Medisch Centrum Groningen is donderdag een lift zes etages naar beneden gevallen.

Er stonden veertien mensen in, waarvan één persoon naar de eerste hulp moest.

Zes verdiepingen

De lift is vanaf de zesde verdieping naar de kelder gevallen, laat UMC Groningen weten in een verklaring. Dat staat gelijk aan zo’n achttien meter. Een flinke val, dus. Gelukkig valt het aantal gewonden dus mee, waren het geen patiënten én waren ze al in een ziekenhuis.

Schok

“Dit ongeluk is niet alleen een grote schok voor de liftinzittenden, maar natuurlijk voor alle collega’s en studenten”, luidt de verklaring van het UMC. Hoe dit ongeluk heeft kunnen gebeuren, is nog niet duidelijk. De lift was vast komen te zitten en tijdens de werkzaamheden om dit te verhelpen, stortten de mensen neer. Alle liften zijn direct buiten werking gesteld en er wordt onderzoek gedaan.

Bron: Universitair Medisch Centrum Groningen. Beeld: ANP