Twitteraars bieden elkaar massaal een lift aan met hashtag #Stormpoolen

Er rijden geen treinen vanavond tijdens de spits, vanwege de schade op het spoor die is veroorzaakt door de storm.

Mensen moeten dus op zoek naar ander vervoer. Wanneer de treinen weer gaan rijden, is nog niet bekend. Het zou zomaar kunnen dat er vandaag helemaal geen enkele trein nog gaat.

Van A naar B

Hoe kom je anders thuis, als je nu op je werk bent of ergens anders wat aan het doen bent? Twitteraars bieden elkaar daarom allemaal liften aan via de hashtag #stormpoolen. Moet je ergens naartoe, of heb je nog een plekje over in je auto – laat het een ander weten. Je kunt er mensen zo mee helpen.

Het begin

Ionica Smeets begon de actie. Ze tweette naar de NS: ‘Kunnen jullie niet een hashtag starten voor mensen die gestrand zijn en een lift zoeken/aanbieden?’. Dat vond de NS wel een goed idee. Ze kreeg als antwoord: ‘Wat een geweldige suggestie, Ionica. Misschien kan jij het land in beweging zetten, dan houden wij ons bezig met het rijden van de treinen. # StormPoolen‘.

De hashtag is inmiddels een succes:

Rijdt er iemand van Amsterdam naar Utrecht? Aankomst voor 18.00? Ik rij graag mee! #stormpoolen — Ruud (@rkool) 18 januari 2018

Ik rij aan eind van de middag van Rotterdam naar Breda. Kan 3 mensen meenemen. #StormPoolen — Hans de Gruijter (@HansdeGruijter) 18 januari 2018

