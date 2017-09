Wat een nachtmerrie: lijkwagen verliest lijk tijdens rit

Je denkt dat zoiets nooit kan gebeuren, maar toch is dit verhaal uit Wenen echt waar. Een lijkwagen verloor daar tijdens het rijden een grafkist mét lichaam.

Tijdens de autorit ging de achterklep van de wagen open, waardoor de kist op het asfalt viel. De lijkkist brak in stukken op straat en het lichaam gleed eruit. De chauffeur van de lijkwagen zag het gebeuren en stopte gelijk. Hij tilde het lijk in een andere (lege) kist die ook in de wagen stond.

Nabestaanden

Het bedrijf meldt dat ze jaarlijks 30.000 van deze ritten maken en dat zoiets nog nooit eerder is gebeurd. De oorzaak zou een defect aan het slot van de klep geweest zijn. De vervoerder laat verder weten dat er niets is gebeurd met het lichaam, het is helemaal intact gebleven. De nabestaanden zijn direct op de hoogte gebracht.

Unglücklicher Zwischenfall in Wien: Sarg samt Leiche stürzt aus Bestattungsfahrzeughttps://t.co/wcdp6kVYa2 pic.twitter.com/o3wS7ht4sA — Kronen Zeitung (@krone_at) 5 september 2017

BEKIJK OOK DEZE VIDEO: Rouwen: wanneer is het verstandig om hulp te zoeken?



De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: NOS.nl. Beeld: Twitter.