Lil' Kleine deelt zoet kiekje van zoontje Lío als opvolger coach 'The Voice'

Al maanden is de vermeende ruzie tussen coaches Anouk (44) en Lil’ Kleine (25) het gesprek van de dag. Vrijdagavond is de allereerste liveshow van The voice of Holland. Maar zijn alle coaches dan wel aanwezig?

Jorik Scholten, hoe Lil’ Kleine eigenlijk heet, laat via Instagram weten zeker van de partij te zijn bij de eerste liveshow, maar hij lijkt wel al een opvolger te hebben gevonden.

Advertentie

Ruzie

Tijdens de battles van de talentenshow The voice of Holland zou er een ernstige aanvaring zijn geweest. Een klein deel daarvan is uitgezonden, maar blijkbaar ging de ruzie verder achter de schermen. Beide coaches zouden hebben aangegeven niet meer met elkaar in één studio te willen zitten.

Zoet kiekje

Via Instagram laat Jorik weten dat er niks aan de hand is. Voor de grap plaatst hij zijn 8 maanden oude zoontje op de bekende draaiende, rode stoel. “Geloof niet alles wat je hoort, zie jullie bij de liveshows jongens!”, schrijft de rapper bij het zoete plaatje.

Jorik en zijn verloofde Jaimie Veas zijn sinds 2017 een setje en werden in juni trotse ouders van hun eerste zoontje Lío Zion.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Instagram. Beeld: William Rutten | RTL