Volgens Lil' Kleine is dít de winnaar van de Voice: Anouk stuurt haar naar huis

De coaches zijn het niet altijd met elkaar eens in de Voice of Holland en dat Lil’ Kleine en Anouk weleens botsen, blijkt maar weer.

Zo vindt Lil’ Kleine het optreden van Jackie Lou geweldig. Hij zegt dan ook nadat zij een prachtige versie van Proud Mary heeft gezongen: “We zouden nu zomaar eens naar de winnaar van de Voice kunnen kijken”.

Jackie Lou kan het dan ook niet geloven dat Anouk haar ‘geen stoel’ geeft in deze zogeheten ‘Knockouts’. Ze mag dus alsnog naar huis, ondanks de royale woorden van Jorik. In Anouks team gaat uiteindelijk de band Navarone door, net als de zangeressen Mikki van Wijk en Irene Dings.

Ook Twitter snapt er niets van:

Ja je was top, misschien wel winnaar en je moet een stoel. Anouk: nee toch niet. #tvoh pic.twitter.com/aS1WBEbvdU — Mike Kaandorp (@Mike0709) 18 januari 2019

Van mogelijke winnaar in Lil kleine’s boek, naar eruit gegooid worden door Anouk. #tvoh pic.twitter.com/tZ3l9vNKve — Stan™ (@stanpaulides) 18 januari 2019

Niet alleen Lil’ Kleine en Anouk hebben een andere mening, ook Lil’ Kleine en Ali verschillen van standpunt. Zo stuurt Ali B. uiteindelijk de jonge Evelien naar huis, iets wat het publiek én Lil’ Kleine niet begrijpen. ‘Nu praat ik niet meer met je’, zegt een verontwaardigde Jorik. Uiteindelijk gaan in Ali’s team Menno Aben, Debrah Jade en Sarah-Jane door.

Dit is voor het eerst dit seizoen dat ik het met Lil’ Kleine eens ben! Evelien moet een stoel!! #tvoh — ♫♪Solange♪♫ (@Solangeve95) 18 januari 2019

Overigens lapt Ali ook enige regels aan zijn laars. Hij belooft zangeres Zoë namelijk het ‘praten over een platencontract’, nadat ze klaar is met zingen. Ze mag van Ali zelf kiezen: ‘Wil je een stoel of straks in de tunnel praten over een contract bij mijn label?’. Ze kiest voor het laatste.

Anouk: “Wil jij ook door de tunnel lieverd?

IK ZOU GAAN VOOR DE TUNNEL!!!” Bij mij: drinken overal behalve nog in mijn mond.#tvoh — Evelien Berkemeijer (@EvelienBerkie) 18 januari 2019

Als de tunnel beter wordt dan een stoel…. wat zitten we hier dan te doen? #tvoh pic.twitter.com/aw5Enxu8Oj — Rosalie Thomassen (@RosalieThmssn) 18 januari 2019

Wat stelt #tvoh nog voor als mensen voor de finale al contracten aangeboden krijgen pic.twitter.com/9Ie6dKeIQF — dt (@dtje86) 18 januari 2019

Beeld: Twitter