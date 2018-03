Lilian Marijnissen doet onverwacht een stap terug en dít is de (ongelukkige) reden

SP-leider Lilian Marijnissen heeft gisteren ontzettend pech gehad.

Ze was uit eten toen ze uitgleed en hard op haar hoofd terechtkwam. Nu blijkt dat ze daar een hersenschudding aan heeft overgehouden.

Eventjes weg

Ze is er ‘met een flinke hersenschudding goed vanaf gekomen’, zo laat ze weten. De ambulance moest zelfs ook nog komen en ze heeft een nacht moeten doorbrengen in het ziekenhuis. “Voor de helden van de ambulance en de eerste hulp: jullie zijn kanjers, jullie doen fantastisch werk!” Ze laat weten dat ze zeker de komende tijd rustig aan moet doen en haar werk tijdelijk neerlegt. Wanneer ze weer aan het werk gaat, is nog niet bekend.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: AD. Beeld: ANP