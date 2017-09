Limburgse dierenpolitie deelt tragisch bericht: man steekt na ruzie hond neer

Een ruzie tussen een zus en broer is ontzettend uit de hand gelopen.

Zo deelt de dierenpolitie uit Limburg op Facebook een vervelend bericht. De man zou namelijk de hond van zijn zus hebben neergestoken.

Onderzoeken

De viervoeter was zó gewond geraakt dat hulp van dierenartsen niet meer mocht baten. De hond moest ingeslapen worden. De broer is inmiddels aangehouden. De zus wordt nergens van verdacht; zij is ontroostbaar. De politie is nog altijd bezig met een onderzoek. Het is nog niet duidelijk waarom de twee familieleden ruzie hadden met elkaar. Het bericht op Facebook krijgt al meer dan 100 reacties.

Iedere dag (gratis!) de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: AD. Beeld: iStock