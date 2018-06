Jongetje van 6 haalt duizelingwekkend bedrag op voor kinderen aan Mexicaanse grens

Een Amerikaanse moeder vertelde haar zesjarige zoontje dat bij de Mexicaanse grens kinderen worden gescheiden van hun ouders. Dat vond hij zo erg dat hij geld wilde inzamelen. Hij is in een kraampje limonade gaan verkopen en dat werd een groot succes.

Gescheiden

Shannon Cofrin Gaggero uit de Amerikaanse stad Atlanta heeft aan haar zoontjes, van 3 en 6 jaar oud, uitgelegd dat er een crisis gaande is aan de grens met Mexico. Ze vindt dat meer ouders dit zouden moeten doen, want de afgelopen weken zijn er meer dan 2000 kinderen bij hun vaders en moeder weggehaald en in opvangcentra van de overheid geplaatst.

Limonade

Haar oudste zoontje wilde deze kinderen graag helpen en besloot limonade te gaan verkopen in een kraampje. Dit werd een groot succes, want hij haalde maar liefst 13.000 dollar (dat is dik 11.000 euro) op. Zijn doel heeft hij dubbel en dwars gehaald, want dat was ‘slechts’ 1000 dollar.

Familie

Hij stond er dan ook niet alleen voor. Geholpen door familie en talloze vrijwilligers, stroomde het geld toe – ook via donaties online. Het verdiende geld gaat naar het centrum in Texas dat vluchtelingen en immigranten bijstaat, RAICES (Refugee and Immagrant Center for Education and Legal Services).

Go Shannon Cofrin Gaggero ! You can follow her blog at A Striving Parent. https://t.co/ixlm3fAChK — MyReflectionMatters (@MRM_tweets) June 28, 2018

Young people will lead the way. A @Stand_for_Kids lemonade stand in Atlanta raised $13,000 for our work —$1,100 in person, and the rest through a “virtual lemonade stand.”https://t.co/X4jQnjPTf6 — RAICES (@RAICESTEXAS) June 26, 2018

