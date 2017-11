Linda (29) bezoekt nog altijd trouw haar dementerende oma

Iedereen heeft een verhaal. Groots en meeslepend of juist klein en ontroerend. Deze week Linda, die nog altijd bij haar demente oma op bezoek gaat. ”Zolang zij nog leeft, zal ik haar blijven bezoeken.”

Linda (29): “Mijn opa en oma woonden in hetzelfde dorp als mijn ouders. Als ik uit school kwam, ging ik meestal eerst bij hen langs om thee te drinken, en pas daarna naar mijn eigen huis. Mijn moeder vond het allang best. Ze had 3 kinderen, werkte halve dagen en ze had geen hulp in huis. Dus na schooltijd even lekker op de bank met de kinderen was er niet bij.”

Oma en opa

“Er stond een pot thee op het lichtje, ze schonk een mok voor ons in, legde er 2 koekjes bij en ging verder met waar ze mee bezig was. Ik kan me niet herinneren dat ik ooit mijn hart bij haar heb uitgestort. Bij oma en opa vertelde ik wat er op school was gebeurd. Dat ik straf had gekregen terwijl ik niets had gedaan, dat we zo gelachen hadden in de klas. Later vertelde ik oma over mijn allereerste verliefdheid. En aan oma en opa stelde ik mijn toekomstige man voor.”

Dement

“Toen opa doodging, was ik zo verschrikkelijk verdrietig, maar gelukkig was oma er nog. En ze is er nog steeds, alleen woont ze nu in een verzorgingshuis en herkent ze niemand meer omdat ze zwaar dement is. Mijn moeder is gestopt met haar bezoekjes aan haar. ‘Ze weet toch niet dat ik er ben’, zegt ze. Maar ik kan dat niet, iemand in de steek laten die zo veel voor me heeft betekend. Dus ga ik nog steeds naar het verzorgingshuis, waar ze het trouwens erg goed heeft. Het is elke keer even slikken voor me als ze mij niet herkent. Ik geef haar een zoen en zeg: ‘Dag oma’. Dan kijkt ze me zo lief aan, met dat lachje van haar, maar evengoed weet ze niet wie ik ben. Ik blijf altijd een uurtje. Dan ga ik naast haar zitten met haar hand in de mijne. Ik kan zien dat ze het fijn vindt, ook al heeft ze geen idee wie haar hand vasthoudt.”

Lieve oma

“Dat oma mij niet meer herkent, is ellendig voor mij, maar niet voor haar. En daar gaat het toch om? Dat zij zich goed voelt? Dat zij een fijn uurtje heeft met iemand die dicht naast haar zit en haar hand vasthoudt? Sinds ik dat besef, weet ik dat het niet om mijn verdriet gaat: zíj is mijn lieve oma. Zolang zij nog leeft, zal ik haar blijven bezoeken.”

Iedere dag (gratis!) de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de Daily Update!

BEKIJK OOK: Dementerende oma krijgt pop en haar reactie is hartverwarmend.

Tekst: Tineke Beishuizen. Beeld: iStock