Linda de Mol biecht op: "Ik had wel eens een affaire"

Je zou het misschien niet zeggen, maar zelfs Linda de Mol is niet perfect. In de laatste editie van haar magazine Linda geeft de presentatrice toe dat ze wel eens een scheve schaats heeft gereden. En niet één keertje.

Rijst natuurlijk meteen de vraag: maar met wié dan? Helaas, zo ver wil Linda dan weer niet gaan. “Dat ga ik niet vertellen, want dan zijn de poppen aan het dansen.” Toch heeft ze niet alleen maar spijt. “Ergens ben ik blij dat ik het een keer meegemaakt heb – andersom trouwens ook hoor – want daardoor begrijp ik het wel beter.”

Groot cliché

Inmiddels moet Linda (53) er niet aan denken haar vriend Jeroen Rietbergen te bedriegen. De gedachte alleen al maakt haar ‘doodmoe’. “En zie ik dat het eigenlijk ook één groot cliché is, want hoezeer je jouw affaire ook als uniek, o zo hartstochtelijk en onvermijdelijk ziet, is dat alle affaires min of meer hetzelfde zijn qua patroon. Dat je iemand keihard belazert.”

Hoewel ze niet gelooft dat een affaire meteen einde relatie betekent, drukt ze haar lezers wel op het hart er toch maar niet aan te beginnen.

Bron: AD.nl. Beeld: ANP