Linda de Mol werd als tiener een keer aangerand

Op 15-jarige leeftijd is Linda de Mol een keer aangerand. In de brandgang naast haar huis werd ze door ‘iemand’ vastgepakt. “Hij duwde me de heg in, zijn handen waren overal en hij rukte mijn blouse kapot”, vertelt ze in een openhartige column in haar blad LINDA.

Gillen

Het blad LINDA. staat deze maand in het teken van #metoo en daarom deelt de presentatrice haar verhaal. “Het is dat een vriendinnetje van mij het vanuit de schuur zag gebeuren en zo begon te gillen dat hij me losliet en wegrende”, legt ze uit.

Dader

Linda deed samen met haar moeder aangifte bij de politie. Twee dagen later werd er een man opgepakt die toegaf de dader te zijn. Uiteindelijk bleek hij het toch niet gedaan te hebben. “Hij had zo veel vrouwen lastiggevallen dat hij blijkbaar niet meer wist wie niet en wie wel.”

Ongewenst

Seksueel overschrijdend gedrag gebeurt ‘overal’ en ‘op heel grote schaal’, vindt Linda. Ze is dan ook van mening dat er op scholen meer aandacht moet komen voor seksuele omgang. Er wordt genoeg uitleg gegeven over de biologische feitjes en ook worden de leerlingen gewaarschuwd voor ongewenste zwangerschappen en geslachtsziektes. “Maar met elkaar praten over wanneer iets ongewenst is of wat als onprettig of bedreigend of vernederend wordt ervaren, ho maar”, vertelt ze. Dit moet volgens haar veranderen.

Bron: AD.nl. Beeld: ANP