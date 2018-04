Linda de Mol maakt hilarische blunder in 'Miljoenenjacht' en publiek heeft het niet meer

Gisteravond was Postcode Loterij-deelnemer Frits Platvoet de deelnemer die in ‘Miljoenenjacht’ mocht spelen om de 5 miljoen euro. Linda de Mol begon al meteen over de opvallende achternaam van de man en ze raakte er zelfs een beetje van in de war.

Linda maakte in de uitzending een grapje tegen de deelnemer: “Frits is in ieder geval nooit meer platzak”. Dat grapje viel goed bij het publiek en tijdens de reclame zat Linda er blijkbaar nog zo mee in haar hoofd dat ze het volgende deel van de show begon met: “Ik sta hier met Frits Platzak”, dat zorgde natuurlijk voor veel gelach in de studie en ook op Twitter bleef het niet onopgemerkt. Gelukkig kon Linda er zelf ook om lachen.

Frits is alles behalve platzak 😂😂 #Miljoenenjacht — AnitaB (@JustAnitaB) 8 april 2018

#miljoenenjacht whahahahahaha frits platzak..ik pis in m’n broek 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 — Miraaa (@1972Mira) 8 april 2018

Platzak, platvoet, what ever, Frits reageert toch niet , uitermate geconcentreerd #miljoenenjacht — Yvonne Straalman (@YvonneStraal) 8 april 2018

Linda die meneer Platvoet dhr Platzak noemt. ‘T is natuurlijk ook een lichaamsdeel, maar toch anders… #miljoenenjacht — Erik Burgers (@Erik_Burgers) 8 april 2018



Beeld: Twitter.