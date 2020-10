Linda de Mol was heel ziek door corona: “Kon niet meer op mijn benen staan”

Linda de Mol liet al eerder weten dat ze corona heeft gehad. Maar hoe extreem ziek ze daardoor is geweest vertelde ze nog niet eerder, tot nu.

In De Coen en Sander show op Radio 538 doet ze een boekje open over die tijd.

Nog niet eerder wilde Linda er iets over kwijt, maar nu vertelt ze toch openhartig hoe het voor haar was om het coronavirus te hebben. En hoewel sommige mensen er met milde klachten of zelfs zónder klachten vanaf komen, was dat bij Linda helaas niet het geval. Ze is namelijk ernstig ziek geweest.