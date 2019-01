Ook Linda de Mol maakt drastische keuze in haar carrière

Na ruim tien jaar vertrekt Linda de Mol bij RTL. De presentatrice stapt over naar de zender van haar grote broer en mediabaas John de Mol: SBS6. Dit heeft Linda woensdag bekendgemaakt.

Linda is niet de eerste die de overstap maakt naar Talpa, waar ze aan de slag gaat voor de zender SBS6. Wendy van Dijk, Gordon en Johnny de Mol gingen haar al voor. De geruchten gingen al langer dat ook Linda bij RTL weg zou gaan, maar nu is het officieel. Ze tekent een nieuw contract bij SBS6 en gaat op 1 juli daar aan de slag.

Advertentie

Miljoenenpubliek

“Linda heet er nooit een geheim van gemaakt over te stappen naar Talpa Network als haar broer haar nodig heeft”, vertelt RTL CEO Sven Sauvé aan RTL Boulevard. “Dat moment is nu daar.” RTL en Linda hebben de afgelopen jaren diverse succesvolle programma’s neergezet zoals Postcodeloterij miljoenenjacht, Ik hou van Holland, Linda’s zomerweek, Oh wat een jaar! en Weet ik veel. “Mede dankzij Linda bereiken deze titels een miljoenenpubliek.”

Spannende uitdaging

Al deze programma’s neemt Linda mee en zal ze dus voortaan op SBS6 presenteren. Daardoor verliest RTL niet alleen een hele populaire presentatrice, maar ook een aantal van de best bekeken programma’s op de zender. “Ik heb met ontzettend veel plezier ruim elf jaar lang bij RTL gewerkt”, vertelt in Linda in een reactie aan Lindanieuws. “Weggaan is ook echt een moeilijke beslissing geweest, maar ik heb altijd gezegd: ‘Als mijn broer me vraagt of ik kom helpen, dan zeg ik natuurlijk ja’.” Dat kwam afgelopen december. Ze ziet het als een spannende uitdaging om bij SBS6 aan de slag te gaan. “Ik hoop dat ik iets moois kan bijdragen.”

Vakvrouw

Linda maakte in 2006 de overstap naar de nieuwe zender Tien van haar broer, maar nadat halverwege 2007 bekend werd dat RTL deze zender overnam, besloot ook Linda die kant mee op te gaan. Daar heeft ze meer dan tien jaar gewerkt. “Naast dat Linda een zeer prettige collega is, is ze een enorme vakvrouw die precies aanvoelt wat de kijker wil zien.” Sven bedankt haar dan ook voor de vele jaren die ze met haar hebben gewerkt. “We wensen haar uiteraard veel succes.”

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: RTL Boulevard, Lindanieuws. Beeld: ANP