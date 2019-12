Linda de Mol vertelt geëmotioneerd over persoonlijk dieptepunt van 2019

Woensdagavond vertelde Linda de Mol met tranen in haar ogen over haar persoonlijke dieptepunt van het afgelopen jaar. Dit deed zij in het Net5-programma Ladies night.

Linda had 2 labradors: Teddy en Beer. Voor Linda was het overlijden van Teddy het dieptepunt van haar jaar: “Wat ik heel erg vond, is dat mijn hond overleden is. Ze was heel lang onderdeel van ons gezin. Ze is 13,5 geworden.”

Filmpje

In het programma laat Linda een filmpje zien van hondje Teddy toen zij nog een pup was, samen met haar dochter die destijds 5 jaar was. Terwijl het filmpje afspeelt, schieten de tranen in haar ogen. “Het was zo’n ontzettend lieve hond en we waren er zo gek op met zijn allen.”

In laten slapen

De emotionele Linda legt uit dat het moment dat de hond werd ingeslapen, voor haar het moeilijkst was: “Dat moment dat ze dan zo’n spuitje krijgt, dat was echt mijn persoonlijke dieptepunt.”

Bron: Shownieuws. Beeld: ANP