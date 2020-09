Linda de Mol herkent oude bekende in ‘Miljoenenjacht’-publiek

Wanneer je zoals Linda de Mol wekelijks tientallen verschillende koppies voor je neus krijgt, is het niet zo vreemd dat je dan iemand niet meteen herkent. Toch pikte de presentatrice afgelopen zondag tijdens Miljoenenjacht meteen een bekend gezicht uit haar publiek.

Misschien doet de naam Esther Duller in de verte al een belletje rinkelen. Esther was ooit te zien in programma’s als Van kavel tot kasteel, Aperitivo en RTL Vandaag. Qua tv maken is haar grootste wapenfeit de presentatie van Big Brother in 2000. Dat deed Esther destijds samen met Beau van Erven Dorens en in 2002 met Martijn Krabbé.

Advertentie

Dé Esther Duller

Linda wist dan ook meteen wie ze voor zich had toen ze Esther zag in het publiek van Miljoenenjacht. “Nee! Jij bent dé Esther Duller! Dé Esther Duller van Big Brother toch? Dat ben jij toch?” En inderdaad: dat had Linda goed gezien. Esther sputterde nog dat Big Brother heel lang geleden is, maar Linda herinnerde zich ook dat Esther jarenlang voor RTL werkte.

Bart de Graaff Foundation

Inmiddels heeft ze de televisiewereld achter zich gelaten. Ze werkt nu voor de Bart de Graaff Foundation. Die stichting helpt jongeren met een lichamelijke beperking bij het opzetten van een eigen bedrijf. Helaas veroverde Esther tijdens Miljoenenjacht niet de felbegeerde plek naast Linda aan de desk, maar ze ging ook zeker niet met lege handen naar huis. Esther won een publieksprijs en opende de koffer waarin een home cinema set verborgen zat.

Na #TheVoice haalt #Miljoenenjacht nu ook vergeten BN’ers van stal. Voormalig omroepster/presentatrice Esther Duller wint heel toepasselijk… een nieuwe tv. 🤣 pic.twitter.com/Y6PiGg9Ung — Ron Vergouwen (@RonVergouwen) September 20, 2020

Esther Duller was mijn Veronica-crush 😅 #miljoenenjacht — ChauSH (@ChauSH10) September 20, 2020

Linda de Mol liet ooit James Bond schieten voor Sinterklaas. Huh? Hoe dat precies zit, vertelt ze in deze video:

Hoera, Libelle is genomineerd voor website van het jaar 2020. Help jij ons naar de overwinning? Stemmen kan hier.

Bron: Kijk. Beeld: Brunopress