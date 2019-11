Linda de Mol kan er om lachen: "Ik ben weer helemaal verliefd"

Linda de Mol (55) is weer tot over haar oren verliefd op haar man. De twee hebben elkaar herontdekt tijdens hun reis door India en de vonken spatten er vanaf.

Linda en haar man Jeroen Rietbergen (48) zijn net terug van hun reis door India. In de talkshow Ladies Night vertelt ze over de geslaagde trip en verklapt ze dat ze na 12 jaar opnieuw vlinders voelt voor haar partner.

“Ik ben gewoon weer verliefd op mijn eigen vent”, zegt ze. Een reis maken door India stond al een lange tijd op het wensenlijstje van Linda en Jeroen. Het is dan ook een geweldige reis geworden. Het hoogtepunt? Het herontdekken van elkaar. “Het leuke is dat ik niet thuiskwam met een buikvirus, maar met vlinders in mij buik”, vertelt ze enthousiast op de bank. “Dat is toch een hoogtepunt. We hadden het zo leuk.”

Het stel is al 12 jaar samen, maar voor het eerst in lange tijd zijn ze nu samen op reis geweest. En dat heeft ze erg goed gedaan. “Je realiseert je ineens: hoe vaak ben je nou eigenlijk met zijn tweeën? Er zijn altijd kinderen of mensen bij”, legt Linda uit. “Nu hadden we eindelijk de tijd om lekker te kletsen en voor andere belangrijke zaken waar we het nu niet over gaan hebben.” De presentatrice straalt van oor tot oor.

Ze kan er dan ook niet over ophouden. “Ik dacht steeds: wat is-ie toch leuk! Wat heeft-ie toch lekkere mannenbenen in die short! Ik had echt weer vlinders. Dat je na 12 jaar denkt: wat heb ik toch een ontzettend leuke vent!’’

Bron: Ladies Night, AD. Beeld: ANP