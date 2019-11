Gevreesde dag voor Linda de Mol komt uit met laatste aflevering van 'Ladies Night'

De talkshow van Merel Westrik, Ladies Night, startte succesvol. Er werd vol lof gesproken over het programma waarin wekelijks gepraat wordt over actualiteiten met interessante gasten. Maar toch komt woensdagavond de gevreesde dag van programmadirecteur Linda de Mol uit.

In de vijfde uitzending waren onder andere Olcay Gulsen en Carolien Borgers te gast. Maar er keken plots veel minder mensen naar de interviewkunsten van presentatrice Merel Westrik.

Lichte depressie

Eerder liet Linda de Mol in De wereld draait door weten dat ze hoge verwachtingen van de talkshow had. Ze hoopte natuurlijk op veel kijkers, en stelde destijds dat ze een ‘lichte depressie’ zou krijgen als de kijkcijfers onder de 200.000 zouden zakken. Dit gevreesde moment kwam sneller dan gedacht, want woensdag keken er slechts 184.000 mensen naar de uitzending.

Reëel zijn

Voorafgaand aan de start van het programma vertelde Linda: “Als je ziet dat Beau op RTL 4 op een woensdagavond gemiddeld 350.000 kijkers heeft, dan denk ik dat we reëel moeten zijn en alles boven de 200.000 oké is. Van 250.000 word ik blij, bij 300.000 kijkers hang ik de vlag uit en onder de 200.000 heb ik een lichte depressie”, grapte de blondine.

Concurrentie

Of het programma slechts een dipje beleefde woensdag of de dalende kijkcijfers een voorbode zijn van de rest van het seizoen is niet duidelijk. Naar de concurrerende talkshows werd veel meer gekeken: Pauw trok ruimt 1 miljoen kijkers en Beau werd door door 475.000 mensen bekeken.

Bron: Nu. Beeld: ANP