Linda de Mol onthult wanneer Johnny en Anouk gaan trouwen

Tante Linda heeft tijdens een interview verklapt wanneer neefje Johnny en zijn grote liefde Anouk van Schie in het huwelijksbootje stappen. En dat was niet helemaal de bedoeling…

De presentatrice werd op haar eigen festival geïnterviewd door Antoinnette Scheulderman en vertelde over de band tussen haar en haar neefje. “Het is niet zo dat we de deur bij elkaar plat lopen, want we zijn heel druk. Maar volgende week zijn we weer allemaal bij elkaar, want Johnny gaat dan trouwen, eindelijk”, aldus Linda.

Oeps

Met de uitspraak lijkt ze haar mond voorbij te hebben gepraat, want Johnny en Anouk wilden helemaal niet bekend maken wanneer ze elkaar het ja-woord geven. Wel was al bekend dat het feest van de tortelduifjes, die in april ouders werden van zoontje Johnny, in het buitenland plaats zal vinden. Ze trouwen op een locatie ‘die voor de familie belangrijk is’, aldus Nu.nl. Op 10 september plaatste Anouk nog een kiekje op Instagram waarop ze haar bruidsjurk ophaalde.

Bron: Nu.nl. Beeld: ANP